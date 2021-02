Ausgangsbeschränkung im Südwesten endet

Stuttgart. Ab diesem Donnerstag sind in Baden-Württemberg die Ausgangsbeschränkungen zwischen 5.00 und 20.00 Uhr aufgehoben. Die entsprechende Änderung der Verordnung werde im Laufe des Tages vom Landeskabinett beschlossen. Das bestätigte ein Regierungssprecher am Mittwoch der dpa. Bislang durfte man nur die Wohnung verlassen, um etwa zur Arbeit, zum Einkaufen oder zum Arzt zu gehen. Die landesweiten nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten nur noch in Regionen ab einem Inzidenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. (dpa/jW)