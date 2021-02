Zusätzliche Milliarden für Impfstoffe bewilligt

Berlin. Der Bund darf zusätzliche 6,2 Milliarden Euro für die Beschaffung von Impfstoffen gegen das Coronavirus ausgeben. Der Haushaltsausschuss des Bundestags gab die Summe am Mittwoch im Etat für 2021 frei, wie aus den Koalitionsfraktionen mitgeteilt wurde. Zudem wird die weltweite Impfstoffinitiative Covax mit zusätzlichen 1,5 Milliarden Euro unterstützt. Am Mittwoch wurde außerdem bekannt, dass trotz jüngster Berichte über möglicherweise mangelnde Wirksamkeit des Coronaimpfstoffs von Astra-Zeneca unabhängige Experten und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den weiteren Einsatz des Vakzins empfehlen. (dpa/jW)