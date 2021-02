Nachschlag: Jackpot für Kapitalisten

Darrin Zammit Lupi / Reuters Installation von Aktivisten zeigt den maltesischen Premierminister Joseph Muscat beim Verkaufen von Pässen (27.3.2019)

Die Abschottungspolitik der Europäischen Union folgt einem klaren Klassenauftrag. Wer nur mit den Kleidern am Leib Wüsten, das Mittelmeer und eisige Gebirgspfade überwindet, um für die Hoffnung auf weniger bittere Umstände ein EU-Land erreichen zu können, wird brutal abgewiesen. Doch wer hat, dem wird gegeben. Eine am Montag in Deutschlandfunk Kultur ausgestrahlte Sendung macht deutlich, wie leicht es außereuropäische Kapitalisten haben, sich in EU-Ländern ein schönes Leben zu machen. Denn EU-Staatsbürgerschaften sind seit langem schon ein hoch gehandeltes Gut. Die auf diesen Handel spezialisierte Beratungsfirma Henley & Partners, so erfahren wir in der Sendung, entwickelte das Staatsbürgerschaftsprogramm des Mittelmeerinselstaates Malta mit. »Ein Jackpot für Kapitalisten«, stellt die Juristin Ayelet Shachar fest. Denn die können die kafkaeske Einbürgerungsbürokratie mit einer Geldüberweisung links liegenlassen. (mb)