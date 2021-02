Frontex hält Gutachten zurück

Darko Vojinovic/AP/dpa Hermetisch abgeriegelt: EU-Außengrenze in Ungarn

In einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der EU-»Grenzschutzagentur« Frontex auf eine Anfrage der Internetplattform »Frag den Staat« zur Veröffentlichung der Gutachten zur Anschaffung von Waffen und Munition heißt es:

Frontex hat fünf Dokumente identifiziert, zu denen der Zugang verweigert werden muss, da sie Informationen über derzeit laufende Entscheidungsfindungsprozesse enthalten. An den innerhalb von Frontex und unter ihrer Schirmherrschaft stattfindenden laufenden Diskussionen sind zahlreiche Interessenvertreter beteiligt und bedürfen eines besonderen Schutzes. (…) Darüber hinaus enthalten vier der identifizierten Dokumente Auswertungen, die technische und ökonomische Informationen zu Kompetenzen und Know-how sowie andere kommerzielle Interessen gegenwärtiger oder zukünftiger Marktteilnehmer enthalten. Deren Offenlegung würde den Schutz kommerzieller Interessen natürlicher Personen unterlaufen.

Da im vorliegenden Fall kein übergeordnetes öffentliches Interesse, das objektiver und allgemeiner Natur und nicht von individuellen oder privaten Interessen zu unterscheiden wäre, festzustellen ist, sollten diese Informationen nicht freigegeben werden. (…) Eine teilweise Veröffentlichung der Dokumente konnte nicht erfolgen, da deren Schwärzung im Verhältnis zu den Teilen, die für die Offenlegung in Frage kommen, unverhältnismäßig wäre und gleichzeitig das Prinzip der ordnungsgemäßen Verwaltung untergräbt. Insbesondere stünde der Verwaltungsaufwand, der für die Identifizierung und Schwärzung der freizugebenden Materialien erforderlich ist, in keinem Verhältnis zum öffentlichen Interesse an der Offenlegung selbst, während die freigegebenen Dokumente aufgrund ihrer stark reduzierten Form keine Aussagekraft besitzen würden. (…)

Übersetzung: Ina Sembdner

96 Organisationen und Vereine verurteilten am Dienstag anlässlich einer für denselben Tag geplanten Sammelabschiebung die derartige Praxis der Behörden:

(…) Wie im Dezember letzten Jahres wieder begonnen, setzt Deutschland seine zuvor reduzierte Abschiebepraxis mit monatlichen Massenabschiebungen nach Afghanistan fort. Abschiebungen in ein Land, welches 2020 schon das zweite Mal in Folge vom Institute for Economics & Peace in seinem Global Peace Index 2020 als das gefährlichste Land der Welt eingestuft wurde. (…) »Es schmerzt furchtbar, dass wir es bisher nicht verhindern konnten, die Abschiebemaschinerie trotz der offensichtlichen horrenden Widersprüchlichkeit zu stoppen. Warum können die Entscheidungsträger*innen sich dermaßen taub stellen, und ihnen geschieht nichts? Was fehlt? Argumente mit Sicherheit nicht«, schlussfolgert IPPNW-Arzt Ernst-Ludwig Iskenius. (…)

Unter den von der Abschiebung am 9. Februar Betroffenen sind voraussichtlich der 22jährige Hasib aus Kempten/Allgäu, der dort zur Schule ging, jobbte, Fußballspielen liebt, eine Ausbildung beginnen wollte und jetzt in Abschiebehaft in Ingelheim sitzt, sowie der 20jährige H. aus NRW, der im Iran geboren wurde, mit neun Jahren nach Deutschland kam, noch nie in Afghanistan war und dort auch keine Angehörigen hat. (…) Der Schutz von Menschenleben während einer globalen Pandemie einzigartigen Ausmaßes kann nicht an nationalen Grenzen haltmachen und vom Aufenthaltsstatus oder der Nationalität abhängen. Wir fordern die Bundesregierung auf, sofort jegliche Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen und Menschenleben zu schützen!