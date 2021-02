»Wir fürchten, dass das Amt räumen lassen könnte«

Annette Riedl/dpa Demonstranten in Berlin-Kreuzberg fordern kollektive Freiräume (28.6.2020)

Aktive der beiden seit den 1970er Jahren selbstverwalteten Jugendzentren »Potse« und »Drugstore« suchen schon seit Jahren nach Räumlichkeiten, um weiterhin einen Treffpunkt für Jugendliche in Berlin-Schöneberg anzubieten. Jetzt machte der Jugendstadtrat des Bezirks Oliver Schworck (SPD) Druck, dass Sie aus den bisherigen Räumen rausmüssen. Wie ist die Lage aktuell?

Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg hatte eine Frist zwei Wochen gesetzt, in der wir uns äußern sollten, ob wir mit einem Umzug in das »Rockhaus« einverstanden wären. Dabei handelte es sich allerdings um einen Konzertsaal, den wir uns mit dem »Drugstore« teilen sollten. Es wäre beengter als bisher. Wir hätten keine weiteren Räumlichkeiten für Werkstätten, das Büro, die Küche, Rückzugsräume oder Veranstaltungen. Der Vertrag sollte über den Verein Sozialpädagogische Sondermaßnahmen Berlin (SSB) laufen, den Trägerverein des Jugendzentrums »Drugstore«, des Wohnprojekts Mansteinstraße und des Trebekollektivs Tommy-Weisbecker-Haus. Wir von der »Potse«, in der Potsdamer Straße 180, sollten nur Untermieter sein. Wir sind aber ein eigenes selbstbestimmtes Projekt und wollen es auch bleiben. Man ging im Amt davon aus, wir seien »nicht mehr vertrauenswürdig«, weil wir 2018 unseren Schlüssel nicht abgegeben und das Haus nicht freiwillig verlassen hatten. Aktuell warten wir noch auf Antwort vom Bezirk Mitte und vom Land Berlin wegen zwei anderer leerstehender Häuser. Wir haben nach Ablauf der Frist verlangt, davon abzusehen, zu eskalieren und uns zu räumen. Sowieso geht es nur um eine Zwischenlösung, aktuell ausgelegt auf fünf Jahre, bis das »Haus der Jugend« in Schöneberg gebaut ist, auf das wir weiterhin hoffen.

Wäre es also nicht möglich, sich die Räume zu teilen?

Nein. Wir sind unterschiedliche Projekte. Wenn Corona vorbei ist, werden Hunderte Jugendliche unsere Räume nutzen wollen. Der Bedarf ist groß, es wird sowieso rappelvoll.

In der Presse war die Rede davon, dass es im »Rockhaus« in Lichtenberg bereits einen Nutzer gibt, der Proberäume an Musiker untervermietet und einen Kiosk betreibt. Werden unterschiedliche Projekte gegen den Vormieter ausgespielt?

Wenn überhaupt, dann nicht vom Stadtrat, sondern von der Gesellschaft für Stadtentwicklung, die das »Rockhaus« vermietet. Eine Zeitung titelte dazu »Subkultur vertreibt Kultur«. Das ist Quatsch. Wir haben diese Räume abgelehnt, also steht nur der »Drugstore« in Verhandlung. Der vorherige Nutzer steht coronabedingt vor der Insolvenz und plante, in den Ruhestand zu gehen.

Wie läuft es mit den Jugendlichen in Coronazeiten?

Wir verlagern manches vor die Räume, veranstalten draußen eine Kundgebung oder verstecken Getränke und suchen sie. Online können Brettspiele gemacht oder Filme angeschaut werden. Die Jugendlichen sind aber frustriert, dass wir dauernd um unsere Existenz kämpfen müssen, obwohl in Berlin ein »rot-rot-grüner« Senat regiert. Zumal wir sowieso, weil wir links sind, viel abbekommen von Rechten, die uns kriminalisieren und einschüchtern. Zum Beispiel beschimpft uns ein Kolumnist der B. Z., Gunnar Schupelius, als »Linksextremisten«. AfD, FDP und CDU drängen auf Räumung. Der AfD-Abgeordnete Lothar Mundt sprach im Zusammenhang mit den Jugendlichen von einer »asozialen Gruppierung« mit »unzivilisiertem Erscheinungsbild«. Insofern brauchen wir viel Energie.

Was fordern Sie von Schworck?

Wir wollen ernstgenommen werden. Zufällig hatten wir einen Post auf seiner Facebook-Seite mitgekriegt, in dem er meinte, mit dem »Rockhaus« die Lösung aller Probleme gefunden zu haben. Das ist aber keine Form, wie man miteinander ins Gespräch kommen und verhandeln kann. Wir haben Befürchtungen, dass das Bezirksamt vorschnell räumen lassen könnte. Allerdings steigt auch der politische Druck. Alle drei Jugendorganisationen der Regierungsparteien setzen sich für uns ein. Die Räumung muss ausgesetzt werden. Für uns könnte eine Lösung sein, wenn die besagten anderen Räumlichkeiten geprüft werden.