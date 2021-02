Bogotá: Kuba warnte vor ELN-Anschlag

Bogotá. Laut dem kolumbianischen Verteidigungsminister Diego Molano hat die kubanische Regierung vor einem möglichen Anschlag der linken Guerillaorganisation ELN in Kolumbien gewarnt. »Die Regierung hat eine Mitteilung des kubanischen Botschafters in Kolumbien über einen mutmaßlich geplanten Anschlag der ELN erhalten«, sagte Molano am Montag (Ortszeit). Zuvor hatte die Zeitung El Tiempo über die Warnung berichtet. Demnach soll die ELN in den kommenden Tagen einen Anschlag in der Hauptstadt Bogotá planen. (dpa/jW)