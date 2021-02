Von »Ocean Viking« Gerettete an Land

Rom. Auf dem privaten Rettungsschiff »Ocean Viking« sind zahlreiche Coronainfektionen unter den rund 420 geretteten Flüchtlingen festgestellt worden. 49 der Tests, die am Montag von der italienischen Gesundheitsbehörde auf dem Schiff durchgeführt wurden, seien positiv ausgefallen, teilte die Betreiberorganisation »SOS Méditerranée« am Dienstag mit. Am Montag abend hatte mit 344 Geretteten ein Großteil die »Ocean Viking« vor der italienischen Insel Sizilien verlassen und die Quarantäne angetreten. Am Dienstag folgte der Rest. Das Hilfsschiff hatte am Wochenende vor Sizilien vor Anker gehen können. Dessen Mannschaft hatte die Menschen in der vergangenen Woche an zwei Tagen aus Booten vor Libyen aufgenommen. (dpa/jW)