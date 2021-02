Fünf Regierungsmitarbeiter in Kabul getötet

Kabul. In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben Unbekannte fünf Regierungsmitarbeiter getötet. Die Männer wollten am Morgen zur Arbeit in eine Provinz fahren, als sie angehalten und getötet wurden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Opfer arbeiteten für Afghanistans Ministerium für ländliche Entwicklung. Zudem starb ein Fahrer des Außenministeriums, als sein Wagen von der Explosion einer am Straßenrand versteckten Bombe erfasst wurde. (dpa/jW)