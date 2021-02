Föderales Allerlei

Daniel Jüptner/7aktuell/imago images Dürfte bald wieder soweit sein: Überfüllte Busse mit jungen Lernwilligen

Sie haben sich verständigt – und ernten sofort Kritik. Die Kultusminister der Länder sprechen sich bei weiter sinkenden Coronazahlen dafür aus, die Schulen ab kommender Woche schrittweise wieder zu öffnen. Einen entsprechenden Beschluss fassten sie am Montag abend in einer Schaltkonferenz, der am Dienstag veröffentlicht wurde. »Die negativen Folgen von Schulschließungen für die Bildungsbiografien von Kindern und Jugendlichen müssen begrenzt werden«, heißt es in dem Papier.

Die brandenburgische Bildungsministerin und derzeitige Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Britta Ernst (SPD), sagte: »Die KMK hat einstimmig beschlossen, dass beginnend ab dem 15. Februar 2021 nach den Abschlussklassen auch die unteren Jahrgänge wieder zur Schule gehen sollen, wenn die gute Entwicklung der Inzidenzwerte anhält.« Dies gebe man der Ministerpräsidentenkonferenz mit auf den Weg.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen nach dem bis Ende dieser Woche befristeten Lockdown. Die meisten Kitas und Schulen in Deutschland sind seit Mitte Dezember geschlossen oder nur in stark eingeschränktem Betrieb. Bei den regelmäßigen Krisengesprächen zwischen Bund und Ländern über die Coronamaßnahmen werden im Bereich Schulen und Kitas nur Rahmenvereinbarungen getroffen. Das konkrete Vorgehen regeln die Länder in Verordnungen selbst.

Nach Ansicht von Experten könnten die wochenlangen Schulschließungen für viele Schüler weitreichende negative Folgen haben. Sie führten nicht nur zu Leistungsverlusten, sondern für zahlreiche Kinder sei Schule oft einer der wichtigsten sozialen und emotionalen Bezugspunkte, sagte OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher am Dienstag der dpa.

Der Bildungsgewerkschaft GEW fehlt indes vor allem eines: ein Konzept. »Die KMK kennt nur ein Ziel: die Schulen so schnell wie möglich zu öffnen – egal wie und zu welchem Preis. Das ist verantwortungslos«, wird die GEW-Vorsitzende Marlis Tepe in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung zitiert. Die Schulen brauchten eine klare Strategie und einen bundesweit einheitlichen, verlässlichen Stufenplan, so Tepe weiter, und kein »föderales Allerlei«. (dpa/jW)