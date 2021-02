Hand heben

kyodo/dpa

Der Druck auf den japanischen Olympiaorganisationschef Yoshiro Mori steigt. So trugen am Dienstag weibliche Abgeordnete der Opposition weiße Jacken als Protest gegen sexistische Äußerungen Moris. Am selben Tag distanzierte sich auch das Internationale Olympische Komitee. Moris Aussagen seien »absolut unangebracht«, hieß es in einer Mitteilung. Er hatte bei einer Onlinevorstandssitzung u. a. erklärt, Frauen seien geschwätzig und hätten einen starken Sinn für Rivalität: »Wenn eine von ihnen ihre Hand hebt, denken sie wahrscheinlich, dass sie auch etwas sagen müssen.« (dpa/jW)