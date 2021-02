Neues aus Wuhan

AP Photo/Ng Han Guan Liang Wannian (l.), Peter Ben Embarek (M.) und Marion Koopmans (r.) von der Untersuchungsgruppe am Dienstag in Wuhan

Nach dem Besuch einer gemeinsamen Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Chinas in Wuhan bleibt zwar ungeklärt, wie das neuartige Coronavirus SARS-2 auf den Menschen übergegangen ist. Aber WHO-Teamchef Peter Ben Embarek sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wuhan, es gebe nun ein »besseres Verständnis« über die Ursprünge der Pandemie, auch wenn die Ermittlungen mit den chinesischen Wissenschaftlern vor Ort die Erkenntnisse »nicht dramatisch« verändert hätten.

»Wir haben jetzt gutes Material, um verschiedene Wege auszukundschaften«, so Embarek. Der »wahrscheinlichste Weg« der Übertragung sei, von Fledermäusen ausgehend, über ein anderes Tier als Zwischenwirt. »Extrem unwahrscheinlich« sei hingegen die unter anderem vom früheren US-Präsidenten Donald Trump in Umlauf gebrachte Theorie, das Virus sei aus einem Labor in Wuhan entwichen.

Wie Liang Wannian vom gemeinsamen Expertenteam erklärte, habe man keine Hinweise gefunden, dass das Virus in der chinesischen Metropole bereits vor dem Dezember 2019 übertragen worden sei. Gleichzeitig würdigte er die gemeinsame Arbeit der Forscher als Grundstein für weitere Ermittlungen an möglichen anderen Ursprungsorten des Coronavirus.

Die Gruppe, bestehend aus 17 Fachleuten aus China und 17 weiteren aus zehn anderen Ländern, hatte 28 Tage lang in Wuhan den Beginn der Pandemie untersucht. Die Vertreter der WHO waren am 14. Januar in der chinesischen Metropole angekommen, wo Ende des Jahres 2019 der erste große Infektionsherd festgestellt worden war. Nach einer 14tägigen Quarantäne besuchten die Forscher gemeinsam unter anderem Krankenhäuser, Tiermärkte, das Zentrum für Tierseuchenprävention und das Institut für Virologie.

Wie Embarek gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am vergangenen Donnerstag erklärte, sei »sehr offen« mit den chinesischen Kollegen über die verschiedenen Theorien zum Ursprung des Virus diskutiert worden. Zwei Tage zuvor hatte bereits das Delegationsmitglied Peter Daszak von »sehr guten« Fortschritten gesprochen. Für ihn sei es ein »exzellenter« Aufenthalt in Wuhan, wie AFP meldete.

Begleitet worden war der Einsatz von Unterstellungen westlicher Politiker und Medien, Beijing behindere die Ermittlungen und wolle angebliche Fehler zu Beginn der Pandemie verschleiern. So erklärte beispielsweise der damalige US-Außenminister Michael Pompeo am 16. Januar, die chinesische Regierung halte »entscheidende Informationen zurück«. Man habe »Gründe« anzunehmen, es habe bereits im Herbst 2019 an Covid-19 erinnernde Erkrankungen in Wuhan gegeben.

Am 27. Januar forderte die Sprecherin des neuen US-Präsident Joseph Biden, Jennifer Psaki, eine »belastbare und klare« internationale Untersuchung. Die Volksrepublik warnte Washington einen Tag später vor einer »Politisierung« des Einsatzes der Experten. Die Wissenschaftler müssten ihre Untersuchungen zum Ursprung der Coronapandemie »frei von politischer Einmischung« vornehmen können, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Beijing, Zhao Lijian.

Unterdessen haben in der vergangenen Woche chinesische Wissenschaftler die WHO aufgerufen, zum besseren Verständnis der Pandemie auch in anderen Ländern ähnliche Untersuchungen wie in Wuhan durchzuführen. Das »Rätsel des Virus« müsse mit mehr Daten aus weiteren Regionen gelöst werden.