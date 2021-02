Studie: 40 Milliarden Euro Dividende

Frankfurt am Main. Deutsche Börsenunternehmen zahlen in diesem Jahr nach Schätzungen der DZ Bank trotz anhaltender Coronakrise kaum weniger Dividende aus als im vergangenen Jahr. Insgesamt schütten die Unternehmen in den Indizes Dax, MDax und Tec Dax 2021 voraussichtlich etwa 40 Milliarden Euro für das abgelaufene Geschäftsjahr aus, wie die Bank am Montag mitteilte. Das seien drei Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Das Finanzinstitut erwartet, dass 40 Prozent der in den drei Börsenindizes gelisteten Unternehmen 2021 wieder mehr Dividende zahlen werden.(AFP/jW)