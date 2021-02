Altmaier entschuldigt sich bei Unternehmern

Berlin. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich bei Unternehmen für die langsame Auszahlung von Coronahilfen entschuldigt. Altmaier sagte am Sonntag abend bei Bild live: »Erst einmal entschuldige ich mich dafür, dass es so lange dauert. Wenn ich irgendeine Möglichkeit gesehen hätte, es zu beschleunigen, ich hätte es gemacht.« Wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte, wurden seit Beginn der Coronakrise insgesamt mehr als 80 Milliarden Euro an Hilfen für die Wirtschaft bewilligt. (dpa/jW)