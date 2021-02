Linke: Entwurf für Wahlprogramm vorgestellt

Berlin. Gut sieben Monate vor der Bundestagswahl hat die Partei Die Linke am Montag als erste Bundestagspartei einen Entwurf für ein Wahlprogramm vorgelegt. Die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger präsentierten das Papier mit dem Titel »Zeit zu handeln: Für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit!« in Berlin. Es handele sich um einen ersten Entwurf, sagte Kipping. Dieser werde nun in der Partei diskutiert und weiterentwickelt. Verabschiedet werden soll das Wahlprogramm von einem Parteitag im Juni. In dem Entwurf plädiert Die Linke für eine Vier-Tage-Arbeitswoche, einen Mindestlohn von 13 Euro, ein garantiertes Mindesteinkommen von 1.200 Euro, höhere Renten, kostenlose öffentliche Verkehrsmittel, eine Abschaffung von Inlandsflügen und eine Abkehr von der »Schuldenbremse«. (AFP/jW)