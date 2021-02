Brasilien: Entlassungen bei Ford untersagt

Rio de Janeiro. Zwei brasilianische Arbeitsrichter haben dem US-Autobauer Ford Massenentlassungen bei der geplanten Schließung von Fabriken in dem Land verboten. Die beiden Verfügungen wurden in der Nacht von Freitag auf Sonnabend (Ortszeit) erlassen, wie die Nachrichtenagentur Agência Brasil berichtete. Das Verbot gelte, solange es nicht zu erfolgreichen Verhandlungen mit einer Gewerkschaft gekommen sei. Dem Bericht zufolge legten die Richter in Taubaté im Bundestaat São Paulo und in Camaçari im Bundesstaat Bahia bei Zuwiderhandlung Geldstrafen von bis zu umgerechnet 15.000 Euro pro betroffenem Mitarbeiter fest. (dpa/jW)