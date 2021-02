Warnung vor Insolvenzverschleppung

Halle. Sogenannte Sanierungsexperten haben davor gewarnt, dass sich Unternehmen in der aktuellen Coronakrise trotz Ausnahmen bei der Insolvenzantragspflicht unwissentlich strafbar machen könnten. Bei vielen Firmen sei noch nicht angekommen, dass sie Gefahr liefen, in die Haftung zu rutschen, wenn die staatlichen Hilfen nicht ausreichten oder die Ausnahmeregelungen nicht auf sie zuträfen, zitiert dpa den Chef des Verbands der Insolvenzverwalter Deutschlands, Christoph Niering, am Sonntag. (dpa/jW)