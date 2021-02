Kanada stuft »Proud Boys« als Terrororganisation ein

John Locher/AP/dpa Mitglieder der faschistischen »Proud Boys« bei einer Kundgebung in Portland in den USA

Ottawa. Nach der »Erstürmung des US-Kapitols« am 6. Januar will Kanada die faschistischen »Proud Boys« als Terrororganisation einstufen. Sicherheitsminister William Blair kündigte am Mittwoch an, die Organisation zusammen mit zwölf anderen Gruppen, die teilweise faschistisches Gedankengut vertreten, als »ideologisch motivierte gewalttätige Extremisten« aufzulisten. Das bedeutet, dass Banken Vermögen der Organisationen einfrieren und Strafverfolgungsbehörden gegen Unterstützer sowie Geldgeber vorgehen können. (dpa/jW)