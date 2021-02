Myanmar: Tausende gegen Militärputsch

Yangon. In Myanmar sind erneut zahlreiche Menschen gegen die Machtübernahme durch das Militär auf die Straße gegangen. Am Sonntag zogen den zweiten Tag in Folge Tausende Demonstranten durch die Wirtschaftsmetropole Yangon. Am Ort der Kundgebung fuhren Polizeifahrzeuge und Wasserwerfer auf. Am Sonnabend hatte es in Myanmar die bislang größten Proteste seit dem Militärputsch am vergangenen Montag gegeben. Das Militär hatte versucht, durch Abschaltung des Internets und ein großes Polizeiaufgebot Proteste zu unterdrücken. (AFP/jW)