Festnahmen bei Protesten in Russland

Moskau. Bei Protesten in Russland gegen die Verurteilung Alexej Nawalnys sind in mehreren Städten Unterstützer des Oppositionellen verhaftet worden. Allein in St. Petersburg gab es 30 Einsätze, wie die Polizei mitteilte. Aber auch in Nowosibirsk und anderen Städten wurden Anhänger Nawalnys unter anderem bei Mahnwachen festgenommen, wie das Portal ovdinfo.org am Sonntag berichtete. Vielerorts sollen Beamte bei Razzien Technik und Mobiltelefone beschlagnahmt haben. (dpa/jW)