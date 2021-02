Indien: Großaufgebot von Polizei gegen Bauern

Neu-Delhi. In Indien halten die Bauernproteste gegen eine neoliberale Agrarreform an. Am Sonnabend versuchte die Polizei mit Zehntausenden Einsatzkräften, die Demonstrationen in der Hauptstadt im Keim zu ersticken. Sie sperrte unter anderem zehn U-Bahn-Stationen im Zentrum von Neu-Delhi ab und errichtete Straßensperren und Barrikaden an größeren Kreuzungen. Zehntausende Landwirte kampieren seit Monaten in den Außenbezirken des Hauptstadtterritoriums und fordern eine Rücknahme der Gesetze. Die Behörden haben den Druck auf die Bauern erhöht, indem sie die Internet- und Wasserversorgung gekappt haben. Auch im Bundesstaat Uttar Pradesh wurde ein großer Polizeieinsatz angeordnet. Bauerngruppen setzten ihre Aktionen daraufhin aus, um eine Konfrontation zu vermeiden. (AFP/jW)