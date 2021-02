Amazon will Lieferanten während Fahrt filmen

San Francisco. Fahrer von Lieferwagen des Onlineversandhändlers Amazon in den USA sollen künftig bei ihrer Arbeit gefilmt werden. Das Unternehmen habe »kürzlich damit begonnen, eine Sicherheitstechnologie in unserer Flotte zu installieren, die auf Kameras basiert«, sagte eine Amazon-Sprecherin am Donnerstag gegenüber AFP. Mehrere Organisationen kritisierten die Maßnahme. Amazon müsse diese Praxis »sofort stoppen«, forderte etwa »Fight for the Future«. Die Kameras würden die unsicheren und inhumanen Arbeitsbedingungen bei Amazon, denen die Fahrer bereits ausgesetzt seien, noch verschärfen. (AFP/jW)