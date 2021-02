Börsendebüt von chinesischer Videoapp

Hongkong. Der Börsengang der chinesischen Videoapp ­Kuaishou hat in Hongkong einen Ansturm auf die Aktien des Unternehmens ausgelöst. Unmittelbar nach dem Handelsstart am Freitag lag der Aktienkurs von Kuaishou bei 338 Hongkong-Dollar (36,7 Euro) und damit fast 200 Prozent im Plus. In der Zeichnungsfrist vor dem ersten Handelstag hatte das Unternehmen aus Beijing bei Anlegern umgerechnet 4,5 Milliarden Euro eingenommen, womit es laut Berechnungen der Finanzagentur Bloomberg der größte Techbörsengang seit dem Fahrdienstvermittler Uber im Mai 2019 ist. (dpa/jW)