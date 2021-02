Künftig 271 Standorte der Bundeswehr

Berlin. Unter Berufung auf die »Landes- und Bündnisverteidigung« verstärkt das Verteidigungsministerium nach eigenen Angaben die »Vorratshaltung« der Bundeswehr. Die Zahl der Standorte in Deutschland werde dabei auf 271 anwachsen, teilte das Ministerium den Obleuten im Bundestag am Freitag mit. Dazu sollen auch drei Munitionslager und fünf Materiallager wieder in Betrieb genommen werden. In einem ersten Schritt werde ab dem 1. April 2021 in Veitshöchheim das Fernmeldebataillon 10 »neu aufgestellt«, hieß es.(dpa/jW)