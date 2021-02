»Frauenstreik«: Aufruf an Gewerkschaften

Berlin. Die Arbeitsgemeinschaft »Feministische Lohnarbeitskämpfe der Frauen*streik-Bündnisse« ruft die Gewerkschaften zur aktiven Teilnahme am Frauenkampftag auf. Am diesjährigen 8. März solle feministische Gewerkschaftsarbeit priorisiert werden, denn die Coronakrise habe Altbekanntes deutlich gemacht: Frauen sind privat wie beruflich am stärksten von den Folgen gesellschaftlicher Krisen betroffen, wie es in dem Aufruf heißt. Frauen waren im vergangenen Jahr mit einem Anstieg der sogenannten häuslichen Gewalt, der Erschwerung des Zugangs zu Schwangerschaftsabbrüchen und dem Ringen um die Aufteilung der Sorgearbeit konfrontiert. Alle Gewerkschaftsgremien werden aufgefordert, Diskussionen über eine Beteiligung am Frauenkampftag auf ihre Agenda zu setzen. (jW)