Völlig abgetrennt

Riga. Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins hat eine Eishockey-WM im Frühjahr »in einer Blase« angekündigt. »Es wird ein Turnier ohne Zuschauer sein, epidemiologisch sicher«, sagte Karins am Mittwoch im lettischen Fernsehen. Bei der Weltmeisterschaft vom 21. Mai bis 6. Juni werden »die Spieler vollständig von der Gesellschaft abgetrennt«. Am Dienstag hatte der Weltverband IIHF entschieden, die WM nur in Riga in zwei Hallen auszutragen. Ursprünglich war Minsk in Belarus als zweiter Spielort vorgesehen gewesen. Nach starkem politischen und wirtschaftlichen Druck hatte die IIHF Belarus das Turnier aber entzogen. Karins begrüßte die Entscheidung, die WM nur in Riga auszutragen. (dpa/jW)