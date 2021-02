Frankfurt am Main. Die nach Bitcoin am zweithäufigsten gebrauchte Kryptowährung Ether ist am Mittwoch auf ein Rekordhoch gestiegen. Auf der Handelsplattform Bitfinex stieg der Kurs bis auf 1.576 US-Dollar (rund 1.308 Euro). Das ist der höchste jemals erzielte Preis für Ether. Ether hat nach Bitcoin den größten Marktanteil aller Kryptowährungen. Er beträgt zur Zeit etwa 16 Prozent. (dpa/jW)