»Impfstoffstreit«: London kritisiert EU

London. Nach dem »Impfstoffstreit« hat Großbritannien die EU scharf kritisiert. »Vertrauen wurde untergraben, Schaden angerichtet, und dringende Handlungen sind notwendig«, sagte der britische Staatsminister Michael Gove am Dienstag im Parlament in London. Die EU-Kommission habe einen schweren Fehler gemacht. Gove kündigte an, er werde sich an diesem Mittwoch mit EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic treffen und auch Gespräche mit der nordirischen Regierungsspitze führen. Die EU hatte als Reaktion auf Lieferkürzungen des britisch-schwedischen Impfstoffherstellers Astra-Zeneca angekündigt, künftig stärker zu überwachen, wohin wieviel Impfstoff exportiert wird. (dpa/jW)