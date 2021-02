China: Informationen zu falschen Vakzinen

Beijing. Gefälschte Impfstoffe aus China sind offenbar auch in andere Länder verkauft worden. Nach der Entdeckung eines Fälscherrings und 80 Festnahmen berichtete Außenamtssprecher Wang Wenbin am Dienstag vor der Presse in Beijing, dass die entsprechenden Staaten informiert worden seien. Die Zusammenarbeit in der Strafverfolgung werde verstärkt, »um die Verbreitung solch krimineller Aktivitäten zu verhindern«. Am Vortag war in China von einem Fall berichtet worden, bei dem gefälschte Covid-19-Impfstoffe produziert und verkauft worden waren. (dpa/jW)