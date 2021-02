Moskau weist Kritik an Nawalny-Prozess zurück

Moskau. Moskau hat die Kritik am Vorgehen gegen den russischen Oppositionellen Alexej Nawalny erneut zurückgewiesen. Russland werde »Belehrungen« der EU nicht hinnehmen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, kritisierte bei Facebook die Anwesenheit mehrerer Diplomaten beim Prozess gegen Nawalny in Moskau als Einmischung in die inneren Angelegenheiten Russlands. Bei dem Verfahren könnte eine Bewährungsstrafe in einem früheren Strafprozess gegen Nawalny nachträglich in Haft umgewandelt werden. (dpa/jW)