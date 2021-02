WHO-Experte nennt Einsatz in China »exzellent«

Wuhan. Der Einsatz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Untersuchung der Herkunft des Coronavirus in China macht nach Angaben des Delegationsmitglieds Peter Daszak »sehr gute« Fortschritte. Vor einem Besuch des Zentrums für Tierseuchenprävention in Wuhan am Dienstag sprach Daszak vor Journalisten von einem »exzellenten« Aufenthalt in der Volksrepublik. Die WHO-Delegation wurde am Vormittag von chinesischen Experten im Zentrum für die Prävention von Tierseuchen empfangen. In Wuhan war Ende 2019 der weltweit erste Infektionsherd des Coronavirus festgestellt worden. (AFP/jW)