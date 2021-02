Pro-Ge fordert Standorterhalt

Steyr. Der oberösterreichische Werkstandort von MAN in Steyr muss weiter erhalten bleiben. In einer Pressemitteilung vom vergangenen Dienstag forderte die Produktionsgewerkschaft (Pro-Ge) auch für Österreich eine Abkehr von der angekündigten Kahlschlagstrategie des Lkw- und Busherstellers. »Der verhandelte Erhalt der deutschen Standorte etwa in München oder auch in Wittlich muss auch für Steyr möglich sein«, sagte Rainer Wimmer, Bundesvorsitzender der Organisation. Die Gewerkschaft vertritt weiterhin die Rechtsauffassung, dass der vereinbarte Standortsicherungsvertrag mit dem Betriebsrat von MAN Steyr bis 2030 gilt. Zudem ruft die Pro-Ge die deutsche Schwestergewerkschaft IG Metall zu einem europäischen Schulterschluss im Kampf gegen diese geplante Standortzerstörung auf. (jW)