Vietnam: Parteitag der KP beendet

Hanoi. In Vietnam hat der im Amt bestätigte Generalsekretär der Kommunistischen Partei zugesichert, Korruption in den eigenen Reihen zu bekämpfen. »Wir haben uns Millionen US-Dollar zurückgeholt«, sagte Nguyen Phu Trong am Montag zum Ende des einwöchigen KP-Parteitags. »Wir werden den Kampf gegen die Korruption fortsetzen.« Der 76jährige, der am Sonntag für eine dritte Amtszeit bestätigt worden war, ist bereits in den vergangenen Jahren gegen Korruption innerhalb der Partei vorgegangen. Mehrere hochrangige Funktionäre wurden festgenommen und zwei Mitglieder des Politbüros aus der Partei ausgeschlossen. Der Parteitag findet alle fünf Jahre statt. (dpa/jW)