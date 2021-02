Tote nach Terroranschlag in Mogadischu

Mogadischu. Einsatzkräfte in Somalia haben einen Anschlag der Terrormiliz Al-Schabab auf ein Hotel in Mogadischu beendet. Sie hätten die Angreifer töten und den Angriff gegen Mitternacht beenden können, sagte am Montag Ahmed Bashane, ein Polizist. Insgesamt seien rund 17 Menschen getötet worden. (dpa/jW)