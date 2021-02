Afghanische Armee verliert Kontrollpunkte

Kabul. In der afghanischen Provinz Kandahar sind im Dezember 2020 rund 200 Kontrollposten in die Hände der militant-islamistischen Taliban gefallen. Waffen und Munition seien von den Taliban übernommen worden, nachdem die Armee Stellungen aufgegeben hatte, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Bericht des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau in Afghanistan (SIGAR). Dem Bericht zufolge unterhalten afghanische Armee und Polizei landesweit geschätzt knapp 6.000 Kontrollposten. Rund 95.000 Soldaten und Polizisten seien in den 34 Provinzen Afghanistans auf solchen Posten stationiert. (dpa/jW)