Tausende Geldbußen in Niederlanden verhängt

Den Haag. Wegen Verstößen gegen die nächtliche Ausgangssperre hat die Polizei in den Niederlanden bislang fast 16.000 Geldbußen verhängt. Allein seit Sonntag seien es 980 gewesen, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Montag. Massenproteste gegen das Ausgangsverbot zwischen 21 und 4.30 Uhr, das seit dem 23. Februar gilt, waren in mehreren Städten in Gewalt umgeschlagen. Laut Behördenangaben werden bei Verstößen gegen Coronavorschriften zunächst Verwarnungen ausgesprochen. Wer sie nicht befolgt, kann mit einem Bußgeld in Höhe von 95 Euro bestraft werden. (dpa/jW)