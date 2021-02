Israel liefert Impfstoff an Autonomiebehörde

Tel Aviv. Israel hat der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung gestellt. In einem ersten Schritt seien 2.000 Dosen des Vakzins des Herstellers Moderna übergeben worden, teilte die für die israelischen Aktivitäten in den palästinensischen Gebieten zuständige Behörde COGAT am Montag mit. Weitere 3.000 Dosen sollen folgen. Die Autonomiebehörde rechnet in Kürze mit weiteren Lieferungen auch aus anderen Quellen. Sie hatte Israel nie offiziell um Impfstoffe gebeten, jedoch auf seine Verpflichtungen als Besatzungsmacht gemäß den Genfer Konventionen hingewiesen. (dpa/jW)