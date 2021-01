Alstom übernimmt Bombardier-Bahnsparte

Paris. Der französische Alstom-Konzern hat am Freitag die in Deutschland ansässige Bahnsparte des kanadischen Konkurrenten Bombardier übernommen. Damit entsteht der zweitgrößte Lokhersteller der Welt. Die Bahnsparte von Bombardier mit Hauptsitz in Berlin ist der wichtigste Zulieferer der Deutschen Bahn. Laut Kaufvertrag ist ein Preis von »bis zu 5,3 Milliarden Euro« vereinbart. Die ursprünglich geplante Hochzeit von Alstom mit der Mobilitätssparte von Siemens war 2019 am Veto der EU-Wettbewerbshüter gescheitert. Dagegen genehmigte die EU-Kommission den Kauf der Bahnsparte von Bombardier im vergangenen Sommer unter Auflagen. (AFP/jW)