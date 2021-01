Ungarn lässt chinesisches Vakzin zu

Budapest. Als erster Staat der Europäischen Union hat Ungarn einen chinesischen Coronaimpfstoff zugelassen. Das nationale Institut für Pharmazie und Ernährung habe seine Zustimmung zur Verimpfung des Vakzins Sinopharm gegeben, sagte die Leiterin der ungarischen Gesundheitsbehörde, Cecilia Müller, am Freitag. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban kündigte an, er selbst werde sich mit dem chinesischen Mittel impfen lassen. Er habe »das meiste Vertrauen« in Sinopharm, sagte Orban. Vergangene Woche hatte Ungarn eine vorläufige Notfallzulassung für den russischen Impfstoff Sputnik V erteilt und zwei Millionen Dosen davon bestellt. (AFP/jW)