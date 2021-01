Köln. Der Umgang mit der derzeitigen Entwicklung der Coronapandemie sorgt in den Wintersportweltcups für Absagen. Da Norwegen ab dem 29. Januar im Kampf gegen die Virusmutationen seine Grenzen schließt, werden die Wettbewerbe der Skispringerinnen sowie Kombinierer und Kombinierinnen in Lillehammer vom 12. bis 14. März gestrichen. Dies gab der Weltverband FIS am frühen Donnerstag morgen bekannt. (sid/jW)