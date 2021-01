Berlin. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) und dessen Präsidenten Thomas Bach für das Festhalten an den Olympischen Spiele in Tokio im Sommer (23. Juli bis 8. August) scharf kritisiert. Ihm fehle etwas Demut bei Bach, sagte Lauterbach bei Sport 1. »Wir ringen mit der Pandemie«, sagte er. Er finde, dass solche Wettkämpfe nicht in diese Zeit gehörten. (sid/jW)