Aufklärung verweigert

imago images/Hartenfelser Protest am 28. Januar 2021 vor dem Oberlandesgericht Frankfurt anlässlich der Urteilsverkündung im Lübcke-Prozess

Nein, die bundesdeutsche Justiz will nicht: Das Urteil im Mordfall Walter Lübcke widerspiegelt – so wie das zum NSU – gewohnheitsmäßige Arbeitsverweigerung. Faschistische Verbrechen werden nicht aufgeklärt, sie haben Einzeltaten wirrer, beschränkter oder notorischer Gewalttäter zu sein. Die Inspirations- und Mordanstiftungspartei AfD, in deren Parlamentsfraktionen nicht wenige Staatsanwälte und Richter sitzen, kann sich weiter für unschuldig erklären.

Laut Bundesregierung, Sicherheitsbehörden und Justiz gibt es so gut wie keine Tötungsdelikte aus Nazigesinnung heraus. Das hat u. a. damit zu tun, dass viele in den Ämtern gegen sich selbst ermitteln müssten. Die Thüringer und hessischen Filialen des sogenannten Verfassungsschutzes waren faktisch Teil der NSU-Terrorbande, beim Mord an Walter Lübcke spielte das hessische Landesamt die übliche Rolle: Es kannte die Täter bestens, aber wusste nichts. Der Elefant im Frankfurter Gerichtssaal war der Verdacht, dass der schweigsame Markus Hartmann, der vermutlich redebegabte Führungsoffizier von Stephan Ernst, ein V-Mann war. Aber warum Indizien nachgehen, wenn Samthandschuhe anzuziehen sind? Geht ja nicht um Linke.

Das Ignorieren, Verschweigen und Verharmlosen rechter Verbrechen hat etwas mit der politischen Verfasstheit des Landes zu tun: Wer weltweit militaristisch auftritt und wieder mal Großmacht spielt, der benötigt deutschnationale und nazistische Hilfstruppen, die an der Heimatfront für Ruhe sorgen. Wer über die Stränge schlägt, wird bestraft wie nach einer Autofahrt unter Alkohol. Das Milieu, das ihn hervorbringt, seine Anleiter und Anweiser dürfen kein Gegenstand von Untersuchung sein, weder in Gerichtssälen noch in Parlamentsausschüssen.

Also erhalten weiterhin reihenweise Kommunalpolitiker, die sich in Migranten- oder Pandemiefragen an Verfassung und Anstand halten, Fäkalienpakete und Morddrohungen, treten ab, Absender werden fast nie gefunden. Wer mit Messern attackiert wird, wie die jetzige Kölner Bürgermeisterin oder das frühere Stadtoberhaupt von Altena – Einzelfälle. Wenn Hunderttausende im Internet strafbare Tiraden gegen solche Opfer und gegen Walter Lübcke absetzen, dessen Ermordung feiern, werden laut einem FAZ-Bericht (Regionalbeilage Rhein-Main) vom Donnerstag schätzungsweise zehn Prozent der Täter erwischt. Gegen Nazis und ihre Unterstützer konsequent vorzugehen, ist nicht Teil der Staatsräson. Das ist die Botschaft des Frankfurter Urteils. Aufklärung muss gefordert werden. Letztlich setzt sie andere Verhältnisse voraus.