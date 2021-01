Mehr Vergewaltigungen in Frankreich erfasst

Paris. In Frankreich ist die Zahl der erfassten Vergewaltigungen und Gewalttaten innerhalb der Familie erneut deutlich angestiegen. Gleichzeitig seien im Kontext der Coronapandemie andere Straftaten zurückgegangen, hieß es am Donnerstag in einem Bericht des Innenministeriums. Die Zahl der Vergewaltigungen ist demnach im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent gestiegen. Bei Gewalt innerhalb der Familie erhöhte sich die Zahl der erfassten Straftaten um neun Prozent. (dpa/jW)