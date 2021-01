Libanon: Ein Toter und Verletzte bei Protesten

Tripoli. Bei Zusammenstößen mit Einsatzkräften ist in der Hafenstadt Tripoli im Norden des Libanons ein Demonstrant ums Leben gekommen. Dabei handele es sich um einen 30 Jahre alten Mann, meldete die staatliche libanesischen Nachrichtenagentur NNA am Donnerstag. Aus Krankenhauskreisen in der Stadt hieß es, mehr als 200 Menschen seien verletzt worden. In der Hafenstadt war es am Mittwoch abend den dritten Tag in Folge zu Protesten gegen die Wirtschaftspolitik und die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen in der Coronapandemie gekommen. (dpa/jW)