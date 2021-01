WHO: China warnt vor »Politisierung«

Beijing. China hat die US-Regierung vor einer »Politisierung« der WHO-Expertenmission in Wuhan gewarnt. Die Wissenschaftler müssten ihre Untersuchungen zum Ursprung der Coronapandemie »frei von politischer Einmischung« vornehmen können, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Beijing, Zhao Lijan, am Donnerstag vor Journalisten. Er bezog sich damit auf Forderungen der Sprecherin von US-Präsident Jospeh Biden, Jennifer Psaki, die am Mittwoch »große Sorge« über eine »Falschinformation« durch »einige Quellen in China« geäußert hatte. Das zehnköpfige Expertenteam der WHO begann unterdessen mit den Untersuchungen. (AFP/jW)