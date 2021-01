Verletzte nach Protesten im Libanon

Beirut. Bei Zusammenstößen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten sind in Tripoli im Norden des Libanon Dutzende Menschen verletzt worden. Das Libanesische Rote Kreuz erklärte am Mittwoch über Twitter, 45 Demonstranten seien behandelt worden. Zudem wurden 31 Soldaten verletzt, wie die libanesische Armee meldete. Fünf Menschen seien festgenommen worden. Die Demonstranten waren am Dienstag abend den zweiten Tag in Folge auf die Straße gezogen, um eine andere Wirtschaftspolitik zu fordern. (dpa/jW)