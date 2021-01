Mali: Rund 100 Dschihadisten getötet

Bamako. Bei einer Offensive der malischen und französischen Streitkräfte in dem westafrikanischen Land sind nach Angaben der dortigen Armee seit Anfang des Monats rund 100 Dschihadisten getötet worden. Weitere etwa 20 »Terroristen« seien bei den Einsätzen im Zentrum des Landes festgenommen sowie Militärausrüstung der Dschihadisten beschlagnahmt worden, teilte die malische Armee am Dienstag auf ihrer Website mit. Die französischen Streitkräfte hatten zuvor im Januar informiert, 15 Dschihadisten im malischen Grenzgebiet zu Burkina Faso getötet zu haben. In der Region ist eine Gruppierung mit Verbindungen zu Al-Qaida aktiv. (AFP/jW)