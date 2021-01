UNHCR erwartet mehr Fluchten über Mittelmeer

Genf. Gewalt in der Sahelzone in Afrika dürfte mehr Flüchtlinge Richtung Mittelmeer und auf gefährliche Fluchtrouten in die EU treiben – davor warnte das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR). 2,9 Millionen Menschen hätten dort schon fliehen müssen. »Ohne Aussicht auf Frieden und Stabilität in der Region sind weitere Vertreibungen höchst wahrscheinlich«, berichtete das UNHCR am Mittwoch. Auch in den Zufluchtsländern in der Nachbarschaft sei die Lage desolat, u. a. infolge der Coronakrise. Auf der zentralen und der westlichen Mittelmeerfluchtroute sind nach Angaben de UN-Organisation für Migration (IOM) im vergangenen Jahr mehr als 1.200 Menschen ums Leben gekommen. (dpa/jW)