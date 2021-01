Laschet in Briefwahl als CDU-Vorsitzender bestätigt

Odd Andersen / Pool via AP

Berlin. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist endgültig neuer CDU-Vorsitzender. Nach seiner Wahl bei einem Onlineparteitag am vergangenen Sonnabend bestätigten ihn die Delegierten auch in der anschließenden Briefwahl. Laschet erhielt nach Angaben der CDU vom Freitag 796 von 980 abgegebenen Stimmen. »Diese große Beteiligung und das Ergebnis sind ein Signal der Einheit der Union«, sagte Laschet nach der Bekanntgabe der Zahlen am frühen Freitag abend.

In der Briefwahl stimmten nach CDU-Angaben 159 Delegierte mit Nein, 22 enthielten sich der Stimme, drei Stimmen waren ungültig. Da die CDU laut Statut ungültige Stimmen und Enthaltungen nicht berücksichtigt, errechnete sie eine Zustimmung von 83,35 Prozent für Laschet. Mit Enthaltungen und ungültigen Stimmen kam Laschet auf 81,22 Prozent. Stimmberechtigt waren wie beim Parteitag 1.001 Delegierte.

Die unterlegenen Kandidaten vom Parteitag – Exunionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen – standen in der Briefwahl nicht mehr zur Abstimmung. (dpa/jW)