Seehofer kritisiert Landesinnenminister

Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist offenbar unglücklich darüber, dass wohl mindestens ein Landesinnenminister vorzeitig über eine mögliche Neubewertung der AfD durch den Verfassungsschutz gesprochen hat. Seehofer sehe es »sehr kritisch«, dass entsprechende Informationen aus den Reihen der Innenministerkonferenz an die Medien weitergegeben wurden, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Schon seit einiger Zeit wird in Medienberichten darüber spekuliert, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD demnächst als Verdachtsfall im Bereich »Rechtsextremismus« einstufen könnte. Nach Angaben von Teilnehmern hatte der Präsident des Bundesamtes, Thomas Haldenwang, bei der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern im Dezember gesagt, er rechne mit einer Entscheidung im Januar. (dpa/jW)