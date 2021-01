25 Jahre Brandanschlag Lübeck

Gedenkinitiative Hafenstraße '96 Erinnerung an den faschistischen Brandanschlag in Lübeck mit einer Lichtinstallation

Der Brandanschlag auf eine Unterkunft für Asylsuchende an der Lübecker Hafenstraße in der Nacht zum 18. Januar 1996 kostete zehn Menschen das Leben, es gab 39 Verletzte. Junge Welt dokumentiert zum Jahrestag eine Mitteilung der Gedenkinitiative Hafenstraße ’96:

Esperanca Bunga (27Jahre, lebt in Nürnberg), Überlebende des Brandanschlags, die vor 25 Jahren ihre Mutter und Schwester verlor, sagt zum 25. Jahrestag: »Heute bin ich so alt wie meine Mutter, als sie vor 25 Jahren ihr Leben verlor. Wir haben schon zu viele Tränen vergossen. Das nächste Mal, wenn wir weinen werden, werden es Tränen der Freude sein. Freude, dass diese Leute ihre gerechte Strafe bekommen. Wir sind davon überzeugt, dass es ein rassistischer Brandanschlag war und dieser Mord muss aufgeklärt werden.«

Seit dem 11. Januar 2021 wurde einer Erinnerungswoche mit Onlinediskussionen, einer lautstarken Demonstration, einer Lichtinstallation des Brandhauses durchgeführt. Der 25. Jahrestag endet mit einer öffentlichen Gedenkveranstaltung am Gedenkstein in der Hafenstraße, der als Livestream über unsere Homepage übertragen wird. Und alle Streams dieser Woche, sind auch weiterhin auf der Homepage www.hafenstrasse96.org abrufbar.

Jana Schneider, Sprecherin der Gedenkinitiative sagt beim Gedenken: »Zum 25. Mal kommen wir in der Hafenstraße zusammen, um an den Tod dieser zehn geliebten Menschen zu erinnern. Zum 25. Mal stehen wir zusammen, meist ist das Wetter wie heute. Eine dunkle Januarnacht, geprägt von Kälte und Eis. Doch in diesem Jahr konnte ich eine Wärme spüren, wie ich sie noch nicht gespürt habe, bevor wir hier zusammenkamen. Wir stehen heute hier zusammen und hinter uns leuchtet ein Bild des Hauses der Hafenstraße 52. Das Haus ermahnt uns, auch 25 Jahre später nicht wegzusehen, wenn rechte Gewalt, Hass und Terror Menschen bedroht und ihnen das Leben raubt. Doch es leuchtet anders als vor 25 Jahren.

In diesem Jahr setzt es ein Zeichen, der Erinnerung und des Gedenkens an all die geliebten Menschen, ein Zeichen der Mahnung vor rechter Gewalt und den offenen Fragen nach Wahrheit und vor allem ein Zeichen der Hoffnung. Eine­ Hoffnung, die sagt: Auch wenn in der Nacht vor 25 Jahren geliebte Menschen von uns genommen wurden, kann die Nacht uns die Liebe, die Freundschaft, die Nähe und die Solidarität zueinander nicht nehmen.«

»Wir blicken zurück auf einer Woche voller Empathie, Anteilnahme und Solidarität. Angehörige, Familien und ehemalige Bewohner*innen aus dem Haus in der Hafenstraße 52 sind aus ganz Deutschland angereist, um diesen 25. Jahrestag gemeinsam mit uns zu gestalten. Wir sind beeindruckt von ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit, mit uns weiterhin den Kampf um Aufklärung und Wahrheit zu führen. Innerhalb weniger Tage konnten wir schon über 5.100 Unterschriften durch unsere Onlinepetition sammeln, in der wir die Einrichtung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Landtag von Schleswig-Holstein fordern. Auch, wenn bis zu diesem Ziel noch ein weiter Weg vor uns liegt – sind wir entschlossen diesen auch in den nächsten Wochen und Monaten zu gehen«, sagt Jana Schneider, Sprecherin der Initiative, abschließend. (jW)